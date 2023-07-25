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Dünya
AA 25.07.2023 07:23

Eski İsrail Başbakanı Olmert: İç savaşa doğru gidiyoruz

Eski İsrail Başkanı Ehud Olmert, ülke çapında kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından "İç savaşa doğru gidiyoruz." dedi.

Eski İsrail Başbakanı Olmert: İç savaşa doğru gidiyoruz
[Fotograf: AP]

Olmert, İngiliz Channel 4'a, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Meclis'ten geçirdiği tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail’de Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasaya karşı ocaktan bu yana devam eden protesto gösterilerine verdiği destekle bilinen Olmert, "Bu daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit. İç savaşa doğru gidiyoruz." dedi.

Ülkenin istikrarı ve hükümetin yönetim becerisini kaybetme ihtimallerine rağmen "sivil itaatsizlik" ifadesini kullanan Olmert, "Hükümet, İsrail demokrasisinin temellerini tehdit etmeye karar verdi ve bu bizim ne kabul ne de tahammül edebileceğimiz bir şey." diye konuştu.

İsrail'de muhalefet Meclisin onayladığı yasayı Yüksek Mahkeme'ye taşıyor
İsrail'de muhalefet Meclisin onayladığı yasayı Yüksek Mahkeme'ye taşıyor

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi çeşitli yasa tasarılarını içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı, siyasi ve toplumsal muhalefetin tüm tepkilerine rağmen bugün Mecliste kabul edilmişti.

İsrail'de 10 binden fazla yedek asker, hükümetin yargı düzenlemesini protesto için gönüllü ordu görevini bırakacaklarını açıklamıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protestolar, 7 aydır devam ediyor.

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