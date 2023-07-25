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Dünya
AA 25.07.2023 07:05

Çin-Rus ortak tatbikatlarını, ortak deniz ve hava devriyeleri takip edecek

Çin ve Rusya'nın Japon Denizi'nde dün tamamladıkları 4 günlük ortak tatbikatın ardından, Pasifik Okyanusu'nda ortak deniz ve hava devriyeleri düzenlemesi bekleniyor.

Çin-Rus ortak tatbikatlarını, ortak deniz ve hava devriyeleri takip edecek
[Fotograf: Reuters]

Global Times'ın haberine göre, Çin ve Rusya sona eren ortak tatbikatın akabinde ortak deniz ve hava devriyelerine başlamayı planlıyor.

Tatbikatın komutanı Tuğamiral Çiu Vınşıng, "Tatbikat, stratejik deniz rotalarının güvenliğini sağlama ve iki ordunun deniz ve hava kuvvetlerinin ortak kabiliyetlerini uygulaması açısından büyük bir Çin-Rusya müşterek savaş operasyonuydu." ifadelerini kullandı.

Çiu, tatbikatların Kuzeydoğu Asya'da istikrarı korumanın yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini de artırdığını vurguladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) yaptığı basın açıklamasına göre, iki ülkenin deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı askeri tatbikatla hedeflenen eğitimler tamamlandı.

ÇHKO Deniz Kuvvetleri, tatbikatın karşılıklı güveni derinleştirme, dostluğu güçlendirme ve kabiliyetleri artırma noktasında başarıya ulaştığını ifade etti.

ÇHKO'nun açıklamasına göre, tatbikatın kapanış töreni 4 gün boyunca komuta merkezi olan "Qiqihar" adlı savaş gemisinde düzenlendi.

Uzmanlar, 4 gün süren "Northern/Interaction-2023" adlı ortak tatbikatın güvenlik tehditlerine karşı iki ülkenin üst düzey askeri işbirliğini gösterdiği yorumunda bulundu.

ÇHKO Deniz Kuvvetlerinin açıklamasına göre, "Northern/Interaction-2023" ortak tatbikatının sona ermesiyle, Çin-Rus deniz ve hava kuvvetlerinin Pasifik Okyanusu'nda ortak devriyeler yürütmesi planlanıyor.

Çinli askeri uzman Song Congping, tatbikatın üçüncü bir tarafı hedef almadığını belirterek, bu girişimin büyük jeopolitik güçlerin bölgede güvenlik tehdidi oluşturduğu bir dönemde geldiğini ve Çin-Rus orduları arasındaki üst düzey güveni yansıttığını vurguladı.

Song, iki ülkenin müşterek deniz ve hava devriyesi düzenlemesinin bir ilk olduğuna dikkati çekti.

Uzmanlar, ortak deniz ve hava devriyelerinin, Çin ile Rusya arasındaki giderek artan stratejik işbirliğinin bir diğer göstergesi olduğunu dile getiriyor.

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