İsrail'de muhalefet Meclisin onayladığı yasayı Yüksek Mahkeme'ye taşıyor

İsrail Meclisi, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlayacak yasa tasarısını parlamento çevresinde dünden bu yana devam eden protestolara rağmen bugün onayladı.

Eski Başbakan ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, yasanın geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail devletinin demokratik yapısının lağvedilmesi ve yasanın hazırlandığı Meclis Komisyonundaki demokratikliğe aykırı uygulamalar karşısında" yasanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvuracaklarını aktardı.

Lapid, "Teslim olmayacağız, mücadelemizin ne zaman biteceğine onlar karar veremeyecek. Koalisyondaki radikaller İsrail devletinin yapısını değiştiremeyecekler. Radikaller İsrail halkını hiçe sayıyor. Şimdi Yüksek Mahkeme'nin kararını bekliyoruz." dedi.

Aşırı sağcı Bakan'dan "yargı düzenlemesine devam" mesajı

Yargı düzenlemesi tartışmalarında yaptığı açıklamalarla muhalefetin tepkisini çeken aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakan Itamar Ben-Gvir, yasanın geçmesinin "bugünden sonra biraz daha fazla demokratikleşen İsrail için iyi bir haber olduğunu" söyledi.

Ben-Gvir, hükümetin bugün Meclisten geçirdiği yasanın "sadece başlangıç olduğunu" belirterek hükümetin yargı düzenlemesine devam edeceği mesajını verdi.

İsrailli STK, yasanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

İsrail merkezli sivil toplum kuruluşu "Kaliteli Yönetim Hareketi", hükümetin Yüksek Mahkeme'nin üzerindeki denetimini kaldıran yasanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğunu bildirdi.

Hareket yayımladığı yazılı açıklamada, yasanın "ülkedeki yönetim biçimini büyük ölçüde değiştirdiği ve güçler ayrılığı dengesini bozduğu için yasa dışı kabul edilmesi gerektiğini" savundu.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını bugün Mecliste kabul etmişti.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.