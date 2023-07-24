Parçalı Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2023 17:35

Köpekbalıkları denize atılan uyuşturuculardan halüsinasyon görüyor

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında yapılan araştırmada, köpekbalıklarının denize bırakılan kokain balyalarından dolayı doğalarına aykırı ve "halüsinasyon görüyormuş gibi" davranışlar sergilediklerinin gözlemlendiği bildirildi.

Köpekbalıkları denize atılan uyuşturuculardan halüsinasyon görüyor

The Guardian'ın haberine göre, Florida'daki Mote Deniz Laboratuvarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Tracy Fanara ve ekibi, Florida sularında faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçılarının okyanusa bıraktığı kokain balyalarının, deniz canlıları üzerindeki etkisini inceledi.

Florida'nın güney ucundaki adalar çevresindeki köpekbalıklarını 6 gün gözlemleyen araştırmacılar, balıkların olağan dışı davranışlar sergilediklerini saptadı.

Köpekbalıkları hayali bir avın etrafında daireler çizdi

Araştırmacılar, normalde insanlardan kaçan, Çekiç Başlı Köpekbalığının, kokaini tükettikten sonra insanların üstüne doğru yüzdüğünü ve halüsinasyon gören bir kum köpekbalığının hayali bir avın etrafında daireler çizdiğini gözlemledi.

Suya deney amaçlı, içinde kokain yerine balık yemi olan balyalar atan araştırmacılar, köpekbalıklarının balyalara saldırdıklarını kaydetti.

Fanara ve ekibi, araştırmalarını sürdürmek ve köpekbalıklarının tükettiği kokaini saptamak için balıklardan kan örneği almayı planlıyor.

Okyanuslarda 500'den fazla köpekbalığı türü yaşıyor

Öte yandan Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 1970'ten 2018'e kadar tüm okyanuslardaki köpekbalığı popülasyonu yüzde 71,1 azaldı.

Ortalama 272 yıl ömrü olan ancak 400 yıla kadar yaşayabilen Grönland köpekbalığı, Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, en uzun yaşayan omurgalı canlı.

Köpekbalıkları, dinozorlardan 190 milyon yıl önce dünyadaydı

Miami Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre, köpekbalıkları ağaçlardan 90 milyon, dinozorlardan 190 milyon yıl önce dünyada bulunuyordu.

Ses üretmek için herhangi bir organa sahip olmayan köpekbalıkları, okyanusta yollarını bulmak ve avlarını tespit etmek için elektromanyetik dalgaları algılayabiliyor.

Ortalama 11 ila 12 ay hamile kalan köpekbalıklarının Fırfırlı köpekbalığı gibi bazı türleri, 3 yıla kadar hamilelik geçirebiliyor.

ETİKETLER
ABD Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Azerbaycan'da FETÖ ile bağlantılı olan 5 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:27
Kılıçdaroğlu Lozan'ın 100'üncü yılında Anıtkabir'i ziyaret etti
18:19
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
18:13
İzmir açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
18:11
İletişim Başkanlığı 5 yaşında
17:39
İsrail'de muhalefet Meclisin onayladığı yasayı Yüksek Mahkeme'ye taşıyor
17:38
Tedavi edilip denize bırakılan caretta caretta, bir yılda 3 bin kilometre yol katetti
Rodos Adası'ndaki yangının söndürme çalışmaları devam ediyor
Rodos Adası'ndaki yangının söndürme çalışmaları devam ediyor
FOTO FOKUS
Yasaklı plajda denize girdiler
Yasaklı plajda denize girdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ