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Dünya
AA 24.07.2023 16:41

ABD'de aşırı sıcakların ülke geneline yayılması bekleniyor

ABD'deki Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), özellikle ülkenin batısında haftalardır devam eden tehlikeli sıcak hava dalgasının doğu kısmına ilerleyeceği uyarısında bulundu.

ABD'de aşırı sıcakların ülke geneline yayılması bekleniyor

Axios haber sitesine göre, doktorlar, kavurucu sıcaklar nedeniyle acile başvuran kişi sayısının arttığını belirtirken, NWS, aşırı sıcakların ülkenin diğer eyaletlerine de yayılabileceğini açıkladı.

Açıklamada, ABD’nin başta batısı olmak üzere Teksas ve Florida eyaletlerinde haftalardır devam eden tehlikeli sıcak hava dalgalarının ülkenin doğusunu da etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede yaklaşık 78 milyon kişinin yaşadığı bazı bölgelerde tehlikeli derecede sıcakların görülebileceğine ilişkin alarm verdi.

NOAA verilerine göre, ABD’de bu yıl termometreler yaklaşık 13 bin kez rekor sıcakları gösterirken 15 binden fazla düşük sıcaklık rekoru kaydedildi.

Teksas eyaletindeki El Paso kentinde, 38 gündür 38 dereceyi aşan sıcaklık hakim olurken, Arizona eyaletindeki Phoenix kenti de bir ay boyunca 38 derecenin üzerinde sıcaklık yaşayan ilk büyük ABD şehri olma rekorunu elinde tutuyor.

NWS, Miami’de aralıksız 43 gündür 38 derecenin üzerinde seyreden sıcakların devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Artan sıcaklık can kaybına yol açıyor

Aşırı sıcaklık uyarılarının yapıldığı Nevada’da 45,5 derece sıcaklıkta yürüyüş yapan iki kadın, 22 Temmuz'da Valley of Fire Eyalet Parkı’nda ölü bulunmuştu.

Yetkililer, hafta sonu sıcaklık verilerinin dünya rekoruna yaklaştığı Kaliforniya’daki Ölüm Vadisi’nde 71 yaşındaki bir adamın, 49,5 dereceyi bulan havada fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

CDC, ülkede her yıl aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken, bilim insanları gerçek sayının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

Dünya ısınıyor

Küresel ortalama sıcaklığın 17,18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz, dünya genelinde kayıtlardaki en sıcak gün olmuştu.

Dünya Meteoroloji Örgütü de El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.

Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16,9 derece ölçülmüştü.

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