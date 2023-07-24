Senegal'de kaçak göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü

Olayın yaşandığı Ouakam semti belediye başkan yardımcısı Samba Kandji, yerel basına yaptığı açıklamada, kaçak göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Senegal'de son dönemde Avrupa'ya deniz yoluyla kaçak göçte ciddi bir artış gözleniyor.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras (Yürüyen Sınırlar), yine Kafountine açıklarından 23 ve 27 Haziran'da 60, 65 ve 200 düzensiz göçmeni taşıyan 3 teknenin Atlantik Okyanusu'nda kaybolduğunu duyurmuştu.

Senegal Dışişleri Bakanlığı ise olayı yalanlamış ve 28 Haziran-9 Temmuz'da Fas kara sularında 260 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı.

"Ya İspanya ya ölüm"

Kanarya Adaları, Afrikalı göçmenler için Avrupa'ya açılan kapı olarak değerlendiriliyor.

Özellikle kıtanın batısı ve kuzeyinden gelerek Senegal'in kıyı kentlerinde toplanan düzensiz göçmenler, derme çatma balıkçı tekneleriyle Ada'ya doğru yola çıkıyor.

Nüfusunun yarısından fazlasının kıyılarda yaşadığı Senegal'de de endüstriyel balıkçılığın gelişmesi nedeniyle işsiz kalan gençler çareyi Avrupa'ya kaçak yollarla geçmekte arıyor.

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi ülkede gençler arasında giderek artan kaçak göç sorununu özetleyen ifadelerin başında geliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) mesafe kat etmek gerekiyor.

Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.

Caminando Fronteras'a göre, 2023'ün ilk yarısında, 778'i Kanarya Adaları'na gitmek üzere Afrika kıyılarından Avrupa'ya doğru yola çıkan yaklaşık 951 göçmen denizde can verdi.