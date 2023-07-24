Azerbaycan'da FETÖ ile bağlantılı olan 5 şüpheli tutuklandı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Gubad İbadoğlu'nun da yer aldığı 5 zanlı mahkemeye çıkarıldı.

"Organize şekilde sahte para veya menkul kıymetlerin hazırlanması, satın alınması veya satılması" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan zanlıların tutuklu yargılanmalarına karar verildi. İbadoğlu'nun tutukluluk süresi 3 ay 26 gün, diğerlerinin tutukluluk süresi ise 4 ay olarak belirlendi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiler doğrultusunda, ülkede FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini ve bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanlardan birinin Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı İbadoğlu ile ilişkisinin bulunduğuna yönelik ifade verdiği kaydedilmişti.

İfade doğrultusunda İbadoğlu'nun ofisinde arama yapıldığı ve önemli belgelerin bulunduğu belirtilmişti.