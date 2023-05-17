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Dünya
AA 17.05.2023 08:35

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı kartında sahtecilik suçlamasıyla ifade verdi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, COVID-19 aşı kartında sahtecilik yaptığı suçlamasıyla federal polise ifade verdi.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı kartında sahtecilik suçlamasıyla ifade verdi
[Fotograf: Reuters]

COVID-19 aşı sertifikasında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla başkent Brasilia'daki Federal Polis Merkezi'ne giden Bolsonaro'nun, şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bolsonaro, suçlamaları bir kez daha reddederek, aşı olduğunu asla söylemediğini ve aşı yaptırdığına dair belgeler de sunmadığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında, 4 Mayıs'ta gözaltına alınan 6 kişinin ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

Süreç

Bolsonaro'nun evine 4 Mayıs'ta baskın yapan polis, COVID-19 aşı sertifikasında sahtecilik yaptığı iddiasıyla eski devlet başkanının cep telefonuna el koymuştu.

Bolsonaro, birkaç akrabası ve danışmanının, ABD'ye giriş izni almak için aşı kartındaki bilgileri değiştirdiği öne sürülmüştü.

Aşırı sağcı Bolsonaro, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddedmiş, "Aşı sertifikasında değişiklik iddiaları kesin olarak yalandır. Benden hiçbir yerde aşı sertifikası talep etmediler, benim tarafımda yanlış bir şey yok, aşıyı yaptırmadım, nokta. Bunu asla inkar etmedim." ifadesini kullanmıştı.

Federal Polisten yapılan açıklamada ise söz konusu kişilerin, aşı sertifikalarının içeriğinde değişikliğe gittiği, Brezilya ve ABD tarafından uygulanan mevcut sağlık kısıtlamalarından bu yolla kaçındığı kaydedilmişti.

Bolsonaro, salgının başladığı dönemlerdeki açıklamasında, COVID-19'un küçük bir grip olduğunu ve insanların bu sebepten dolayı kısıtlanmasını doğru bulmadığını, birçok kez söylemişti.

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