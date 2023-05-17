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Dünya
AA 17.05.2023 08:33

Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu

Çin bandralı balıkçı gemisi dün öğleden sonra Hint Okyanusu'nda alabora oldu.

Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu
[Temsili fotoğraf: AA]

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde kayıtlı "Lupenglaiyuanyu 8" adlı geminin nerede olduğu henüz bilinmezken arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler Sahil Güvenliği de yaptığı açıklamada, durumu yakından izlediklerini ve Çin'in Manila Büyükelçiliği ile temasta olduklarını, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son görüldüğü bölgenin çevresine sevk edildiğini kaydetti.

Bölgedeki en büyük balıkçı filosuna sahip olan Çin'de, Sahil Güvenlik birimleri tarafından zaman zaman destek gücü olarak kullanılan balıkçı gemileri açık denizlerde uzun zaman geçiriyor.

Gemi kazasının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmasa da açık denizde fırtına ve yüksek dalgaların bu tür kazalara yol açabildiği biliniyor.

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