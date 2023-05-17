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Güncel
AA 17.05.2023 08:31

Cezayir’deki Tuareg hafızlar Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenler için Kur’an okudu

Cezayir’in güneydoğusundaki Canet (Djanet) kentinde bir grup hafız, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden insanlar için geleneksel usullerle Kur’an-ı Kerim okudu.

Cezayir’deki Tuareg hafızlar Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenler için Kur’an okudu

Başkent Cezayir’in 2 bin 200 kilometre güneyinde, Büyük Sahra Çölü’nde yer alan Canet kentinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Programda, Tuareg hafızlar, Kuzey Afrika’da yaygın geleneksel kıraat usulüyle depremlerde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okudu.

Söz konusu programda TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan ile Canet İl Turizm Müdürü Emin Hamadi de hazır bulundu.

Tuaregler kimdir

Cezayir'de "Tavarık" olarak tanınan ve bu ülkenin yanı sıra Libya, Fas, Nijer, Çad, Mali ve Burkina Faso'ya yayılan Tuaregler, Sahra Çölü'nü kendilerine mesken edinmiş büyük bir kabile olarak biliniyor.

Amaziğ-Berberi halkı olan Tuaregler, Müslüman olup Berbericenin üç farklı lehçesini konuşuyor. Esmere yakın beyaz ırk olan ve tarih boyunca Sahra Çölü'nde göçebe hayat süren Tuareglerin büyük kısmı hala bulundukları ülkelerde geleneksel yaşam tarzlarını koruyor.

"Sahra Çölü'nün kadim sahipleri" olarak da isimlendirilen Tuareglerde, Kuzey Afrika ve Büyük Sahra Çölü halkları arasındaki yaygın geleneksel yöntem dini eğitim sistemi devam ediyor.

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