Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki İdlib'in Kefrenbil, Marratinnuman, Serakib ilçeleri ile Han es Sübül köyüne ve Hama ilinin Kefer Zita ilçesine saldırı düzenledi. Marratinnuman'daki saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kefrenbil ilçesindeki bir pazar yerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Mart ayındaki saldırılarda 135 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi, İran destekli gruplar ve Rusya’nın mart ayındaki saldırılarında 135 sivil hayatını kaybetti. Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları" içindeki İdlib’de 34, Halep’in batısında 16, Hama kırsalında 9 olmak üzere toplam 59 sivili, rejime destek veren Rusya ise hava saldırılarıyla 76 sivili öldürdü.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü var.

Kaynak: AA