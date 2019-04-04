Dünya

Brezilya’da canlı yayında silahlı soygun

04 Nisan 2019 Perşembe 12:02 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 12:34

Brezilya’da bir radyo istasyonunda canlı yayın yapıldığı sırada içeri giren 5 soyguncu, sunucu ve konukları soydu. Soygun anı ve yaşanan panik, kameraya yansıdı.

Soygun yerel saat ile 21:00’de meydana geldi. Yaşanan panik anları, radyonun Facebook’ta yayınlamak için kayıt yapan kamerasına yansıdı. Görüntüde, canlı yayının bitimine dakikalar kala içeriye zorla giren ve ellerinde silah olan soyguncuların, radyo çalışanlarının telefonlarını topladıkları görüldü. Sunucu ve konuklar, ellerini havaya kaldırmış bir şekilde olan biteni anlamaya çalışırken, yaşadıkları panik yüzlerine yansıdı. Polisin soruşturma başlattığı ve tüm şehirde soyguncuları aradığı belirtildi. Kaynak: DHA Etiketler: soygun canlı yayın Brezilya

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.