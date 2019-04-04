Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan genelinde eğitim ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birçok alanda önemli projelere imza atmayı sürdürüyor.

TİKA, Bağlan vilayetinde de kadınların sosyal statülerinin geliştirilmesi ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla dikiş, nakış ve kuaförlük kurslarının yanı sıra Türkçe, okuma yazma ve Kuran'ı-Kerim kursları vermeye devam ediyor.

"Kendimi çok mutlu ve daha güçlü hissediyorum"

Dikiş kursu öğrencilerden Marina Resli, yaklaşık 3 ay önce Bağlan yerel medyasında yayınlanan bir duyurudan TİKA'nın kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarını öğrendiğini belirterek, "Bağlan Kültür İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle açılacak kurslara müracaat ettim. Dikiş kursuna devam ediyorum. Şu an kendimi çok mutlu ve daha güçlü hissediyorum. Dikiş kursunu başarıyla bitirdiğim zaman aile bütçeme katkıda bulunacağım'' diye konuştu.

Bağlan'ın Narin ilçesinden kurslara katılan kuaförlük kursu öğrencilerden Hatice Tahiri de bugünün şartlarında kadınların kendi ayakları üzerine durabilmesi için bir mesleğinin olması gerektiğini söyledi.

Bölgede yeterli sayıda kadın kuaförü olmadığı için kuaförlük mesleğini öğrenmek istediğini ifade eden Tahiri, kursu tamamladıktan sonra Narin ilçesinde güzellik salonu açmayı planladığını anlattı. Tahiri, Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA Ofisine, kadınlara yönelik meslek edindirme kursları desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Pul-u Humri şehrinde Kültür İşleri Müdürlüğünün iş birliğinde 6 ay süre ile devam edecek meslek edindirme kurslarında 300'den fazla kursiyer eğitim görüyor.

Kaynak: AA