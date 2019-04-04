Fransa hükümeti, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medyadan yayılan yalan haberin engellenmesine yönelik bazı yasaları uygulamaya koydu.

Bu yasalara göre sosyal medyadaki siyasi kampanyalar için yapılan sponsorlu içeriklerde sponsorun kim olduğunun, paranın kim tarafından ödendiğinin açıkça belirtilmesi gerekiyor.

Yasayı uygulamaya koyan Fransa hükümeti, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde halkı kayıtlarını yenilemeye davet eden bir kampanya başlatmak istedi. AFP'ye göre sponsorluk ücreti hükümet tarafından karşılanacaktı.

Twitter, hükümet kaynaklı bu parayı almayı reddetti ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle The #OuiJeVote (Evet, oy veriyorum) hashtag'i ile düzenlenen kampanyı yayınlamadı.

Fransa'daki bazı siyasiler, Twitter'ın yaptığının 1 Nisan şakası gibi olduğunu söylerken, İçişleri Bakanı Christophe Castanter, "Twitter'ın önceliği terörizmi yücelten içerikle savaşmak olmalı. Demokratik bir cumhuriyetin seçim listelerine kaydolma kampanyaları değil." dedi.

La priorité de Twitter devrait être de combattre les contenus faisant l'apologie du terrorisme.

Pas les campagnes incitant à s’inscrire sur les listes électorales d'une république démocratique.

Ce sujet sera abordé jeudi avec les GAFA lors du G7 des ministres de l'Intérieur. — Christophe Castaner (@CCastaner) 2 Nisan 2019

Kaynak: BBC International