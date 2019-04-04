Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan tutuklu kadın aktivistlerin durumuna dikkat çekmek için açılan "Tutuklu Suudi Arabistanlı Kadınlar" isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Riyad'daki Ceza Mahkemesinde dün görülen 3’üncü duruşmada kadın aktivistler hakkında denetimli serbestlik kararı verilmediği ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca bir sonraki duruşmanın 17 Nisan’a ertelendiği ve duruşmaya gazeteci ve diplomatların alınmadığı aktarıldı.

3 aktiviste denetimli serbestlik

Suudi Arabistan resmi ajansı (SPA), başkent Riyad'daki Ceza Mahkemesi geçtiğimiz hafta, tutuklu 3 kadın aktivist için denetimli serbestlik kararı aldığını duyurmuştu.

"Düşünce Tutukluları" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da mahkemenin Rukiyye el-Muharib, Azize el-Yusuf ile İman en-Nefcan'ı denetimli serbest bıraktığı ifade edilmişti.

3 tutuklu kadın aktivist hakkında denetimli serbestlik kararı verilmesi, insan hakları örgütleri ve hukukçular arasında diğer kadın aktivistler hakkında da aynı kararın verilebileceği beklentisi oluşturmuştu.

Yüzleri maskeli kişiler tarafından işkenceye maruz kaldıklarını iddia ettiler

Associated Press’in (AP) kadın aktivistler ile ilgili yaptığı haberinde, önlerinde oturan mahkeme başkanı ile bir mikrofon aracılığıyla konuşan kadınların, savunma sırasında duygusal anlar yaşadığı ve birbirlerine sarılıp ağladığı ifade edilmişti.

Haberde, kadınlardan birinin hakimlere bir gece tutuklu bulunduğu mekandan sarhoş olduğunu düşündüğü kişiler tarafından alınıp bilmediği bir yere götürüldüğünü anlattığı aktarılmıştı.

Tutuklu kadınlara ayrıca yüzleri maskeli kişiler tarafından elektrik verilerek işkence yapıldığının belirtildiği haberde, Ramazan ayında oruçlarını bozmak zorunda bırakıldıklarını anlatan kadınların, tutuklu bulundukları süre boyunca ölümle tehdit edildiklerini ifade ettiği kaydedilmişti.

Kadın aktivistler hakkındaki suçlamalar

Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan tutuklu kadın aktivistlerin yargılandığı davanın ilk duruşması 13 Mart'ta görülmüştü.

Duruşmada, hakim önüne çıkarılan 11 kadın aktiviste "düşman taraflarla iletişim kurma", "düşman medya ile iş birliği içinde olma", "dış düşmanlara maddi destek sağlama", "ülke çıkarlarına zarar verecek bilgiler elde etmek için insanları eğitme" gibi suçlamaların yöneltildiği belirtilmişti.

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib, tutuklu kadın aktivistler arasında öne çıkan isimler arasında.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de olduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Suudi Arabistan ise iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: AFP