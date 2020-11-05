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Ermenistan'ın saldırılarında şu ana kadar 92 sivil öldü
[Fotoğraf: AA]
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda yaralanan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sivil can kaybı sayısı 92'ye çıktı.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın 28 Ekim'de Berde kentine düzenlediği füze saldırısında yaralanan bir sivil tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Söz konusu ölümle birlikte 27 Eylül-5 Kasım tarihlerinde yaşamını yitiren Azerbaycanlı sivil sayısı 92'ye ulaştı.
Saldırılarda 404 Azerbaycanlı da yaralandı.
Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 971 ev, 100 apartman ve 502 kamu binası kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 12:20
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