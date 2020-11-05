Salgının başlamasından bu yana 1 milyondan fazla kişinin işini kaybettiği İspanya'da istatistiklere göre yoksulluk riski ile sosyal dışlanma sorunu yaşayanların sayısı da büyük artış gösteriyor.

COVID-19'un sosyo-ekonomik açıdan olumsuz etkisini en fazla yaşayan toplumsal sınıf, ülke nüfusunun yüzde 13'üne denk gelen 6 milyondan fazla göçmen olsa da krizin aynı oranda İspanyolları da vurduğu gözleniyor.

Katolik Kilisesi'ne bağlı Caritas ya da İspanyol devletinin desteğiyle faaliyet gösteren Kızıl Haç başta olmak üzere ülkedeki birçok sivil yardım kuruluşu, gıda yardımı taleplerine karşılık verebilmek için çalışıyor.

“İş insanları ve işletme sahipleri bile yardım kuyruğunda”

Başkent Madrid'de gıda yardımı dağıtan kurumlardan Madrina Vakfı'nın Direktörü Conrado Jimenez, "Salgından önce günde yaklaşık 400 aileye yardım verirken, bu sayı şu anda 3 binlere çıktı" dedi.

Sol koalisyon hükümetini, "hayali yardım paketleri açıklamakla" suçlayan Jimenez, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlar, salgının ilk dalgasında kaybettikleri işlerini eylül-ekim gibi geri alacaklarını umuyordu ama şu anda bırakın istihdam yaratmayı, işlerini kaybedenlerin sayısı artıyor. Çoğunluk göçmenler olsa da artık yardım almaya gelenlerin özellikleri de değişmeye başladı. İş insanları, işletme sahipleri, mağaza çalışanları da artık gıda yardımı kuyruğuna giriyor çünkü iş yerleri kapandı ve daha fazla ayakta duracak durumları yok. Hatta 5, 6 aylık kiralarını ödeyemediklerinden sokakta kalma durumunda olan İspanyollar da var. İşsizlik parası almaları gerekir ama hiçbir işlev görmeyen idari yönetimlerden dolayı bu da bir türlü ödenmiyor. Kimlik kartlarını yenilemesi gereken göçmenler, yenileyemiyor. Buraya gelen ailelerin ne gıda almak ne de iş aramak için parası var."

Diğer yandan Madrina Vakfı'nın haftada bir toplu olarak yaptığı gıda yardımları için kuyrukta bekleyenlerin çoğunun genç ve bebekli aileler olduğu gözleniyor.

Salgının başlamasının ardından eşiyle birlikte işten çıkarılan ve 5 aylık bebeğiyle gelerek her hafta gıda yardımı aldıklarını anlatan diğer bir İspanyol vatandaşı Carolina, "Devlet yardımı almak için girişimler yapıyoruz ama ilgilenmiyorlar. Şu anda bir avro bile yardım almıyoruz. İşimizi kaybedince eşim ve 5 aylık çocuğumla birlikte annemin yanına taşındık. Annem, bundan fazla bize yardım verecek durumda değil ama en azından başımızı sokacak bir evimiz var. Her çarşamba gıda yardımı için buraya geliyoruz" dedi.

"Hükümet çözüm üretmiyor"

Salgından dolayı işten çıkarılınca süresi dolan oturma ve çalışma iznini yenileyemeyen Bolivyalı Roni de içinde bulunduğu durumu şu şekilde dile getirdi:

"Sigortalı çalışmadığım için devlet yardımı da alamıyorum. Çocuğuma oturma izni bile çıkartamadım. Geçen gün çocuğu hastaneye götürmek zorunda kaldım ama yabancı kimliği olmadığından hastaneye almadılar. Bana veya eşime bakmaları umurumda değil, çocuğuma baksınlar yeter. Hükümet, benim durumumda olanlara hiçbir çözüm üretmiyor. Her hafta buraya gelip, yiyecek, içecek ve çocuk bezi yardımı alıyoruz."

Diğer bir Latin Amerikalı göçmen Nerea da "Salgının başlamasıyla işimi kaybettim. Bir süre sokakta kaldım. Şimdi dışarıdan aldığım yardımlarla kalacak yer ve yemek buluyorum. Biri 7 aylık ve diğeri 6 yaşında iki çocuğum var. Devletin bana verdiği aylık işsizlik yardımı 190 avro. Bu hiçbir şeye yetmiyor. Çocuk yardımını da kestiler. Gün ve gün hayatta kalma mücadelesi veriyorum." şeklinde konuştu.

İspanya'da yardım kuruluşları tarafından yayımlanan raporlar, salgından sonra ülkedeki yoksul sayısının 1,1 milyon artmasını öngörürken, hükümetin şimdiye kadar aldığı yardım kararlarının da yeterli olmadığını savunuluyor.

Sol koalisyon hükümeti, "asgari yaşam geliri" adı altında zor durumdaki yaklaşık 850 bin ailenin yararlanmasının öngörüldüğü 462 ila 1015 avroluk aylık para yardımını haziran ayında yürürlüğe koysa da şimdiye kadar bundan yararlanan sayısının oldukça az olduğu belirtiliyor.