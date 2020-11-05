Oklahoma'da Mauree Turner, Colorado'da Iman Jodeh, Delaware'de Madinah Wilson seçimi kazandı.

Wisconsin'da Samba Baldeh ve Florida'da Christopher Benjamin de eyalet meclisine girmeyi başaran Müslüman adaylar oldu.

Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçim kampanyasında bazı Müslüman kuruluşlardan destek almıştı. Bunun, Biden'ın güçlü olduğu eyaletlerde aday gösterdiği isimlerin seçilmesine yardımcı olduğu yorumu yapılıyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın 4 yıllık başkanlık döneminde, İslam ülkelerine vize kısıtlaması uygulamasının da oyların Demokrat adaylara yönelmesini sağladığı ifade ediliyor.