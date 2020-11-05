Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'de sağanak, savaş mağdurlarının sığındığı kampları vurdu
[Fotoğraf: AA]
İdlib’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sığındıkları derme çatma çadırlarını sağanak nedeniyle su basan siviller, yiyecek, yakacak ve giyecek yardımı bekliyor.
Dün gece yağan sağanak yağmurun ardından, İdlib'deki savaş mağduru sivillerin barındığı çadırları yine su bastı.
Eşyaları ve kıyafetleri su içinde kalan sivillerden Halit Ahmet Kampı'nda barınan Fatma Said, "Yağmur, çadırımızı bastı. Sobamız, çadırımız su sızdırıyor. Yer ıslak. Isınmak için odunumuz yok'' dedi.
Saldırılarda kaybettiği oğlunun 2 çocuğuna bakan Said, "Çocukların giyecekleri yok. Komşularım tezek yakıyor. Bende o bile yok" diye konuştu.
İnsani yardımı kuruluşlarına çağrıda bulunan kamp sorumlularından Ahmet İbrahim de "Soğuk kış aylarında yakacak odunumuz yok. Gıdamız yok. Çocuklara da kıyafet yardımı çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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