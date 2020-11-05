Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 12’ye ulaştı.
"Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 838 bin 867'ye ulaştı.
Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 44 bin 12 oldu.
Bugüne kadar koronavirüs kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 585 ölümle Güney Afrika, 6 bin 318 ölümle Mısır, 3 bin 982 ölümle Cezayir'de görüldü.
Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.
Güney Afrika'da vaka sayısı 730 bin 548 oldu.
Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 398 bin 172 kişi ise iyileşti.
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