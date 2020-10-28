Misket bombalarıyla düzenlenen saldırıda çok sayıda ev, dükkan ve araç hasar gördü.

Saldırıda şu ana kadar 21 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Kentte, olası ikinci bir saldırıya karşı güvenlik tedbirleri sıklaştırılırken, tüm kafe ve restoranlar dahil birçok işletme kapatıldı.

Ermenistan Berde'yi füzelerle vurdu. Saldırıda misket bombaları kullanıldı. 14 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla yaralı var. pic.twitter.com/5gfgte0CxY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2020

[Fotoğraf: AA]

Aliyev'den "karşılık vereceğiz" açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Aliyev, mesajında, Berdeli sivillere yönelik bu saldırıya karşılığın cephede "layıkıyla" verileceğini ifade etti.

Erməni silahlı qüvvələrinin raketlərlə hücumu nəticəsində Bərdədə həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir, ailələrinə başsağlığı verir, yaralıların şəfa tapmasını diləyirəm. Bərdə sakinlərinin qisası yerdə qalmayacaq və döyüş meydanında işğalçılara layiqli cavab veriləcək. — İlham Əliyev (@azpresident) October 28, 2020

[Fotoğraf: AA]