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Afganistan'da roketli saldırı: 6 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarınca atılan roket mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 6 sivil hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, Belh'in Şolgara ilçesinin Halkacer köyünde Taliban militanları tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.
Adil, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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