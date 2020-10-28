Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, Belh'in Şolgara ilçesinin Halkacer köyünde Taliban militanları tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

Adil, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.