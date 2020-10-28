BBC'nin haberine göre, olay Kuzey Samar bölgesinde meydana geldi.

Dövüş horozuna takılan çelik mahmuzun Teğmen Christine Bolok'un sol uyluğundaki atardamarı kestiği belirtildi. Hemen hastaneye kaldırılan teğmen kurtarılamadı.

Kuzey Samar Emniyet Müdürü Albay Arnel Apud, "talihsiz" kaza için "Bana ilk haber verildiğinde inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk kez bir kişiyi dövüş horozunun mahmuzu nedeniyle kaybettim." diye konuştu.

Mekanda ayrıca 3 kişinin gözaltına alındığı, 7 dövüş horozuna el koyulduğu belirtildi.

Filipinler'de pazar günleri ve bayramlarda ruhsatlı mekanlarda yapılmasına izin verilen horoz dövüşü, COVID-19 salgınında yasaklanmıştı.