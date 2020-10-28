Meksika silahlı kuvvetleri, dün özel bir jetin uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, hava sahasını yasadışı geçmeye teşebbüs eden özel jeti inmeye zorladı.

Pilotları tutuklayan askeri yetkililerin özel jette bir buçuk ton saf kokain türü uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Yetkililer, uyuşturucunun piyasa değerinin 72 milyon dolar olduğunu ifade etti.

