Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramaphosa'nın 24 Ekim Cumartesi günü kabul ettiği bir kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Ramaphosa'nın tedbir amaçlı karantinaya girdiği bildirilen açıklamada, henüz hiçbir COVID-19 belirtisi göstermeyen Ramaphosa'ya hastalık belirtilerinin ortaya çıkması durumunda test uygulanacağı kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunda.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 19 bin 53 olduğu ülkede vaka sayısı 1092 artışla 717 bin 851'e ulaştı.