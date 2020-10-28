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Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa karantinaya girdi
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, bir misafirinde koronavirüs tespit edilmesi sonrası karantinaya girdi.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramaphosa'nın 24 Ekim Cumartesi günü kabul ettiği bir kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Ramaphosa'nın tedbir amaçlı karantinaya girdiği bildirilen açıklamada, henüz hiçbir COVID-19 belirtisi göstermeyen Ramaphosa'ya hastalık belirtilerinin ortaya çıkması durumunda test uygulanacağı kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunda.
Virüs kaynaklı ölüm sayısının 19 bin 53 olduğu ülkede vaka sayısı 1092 artışla 717 bin 851'e ulaştı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:20
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