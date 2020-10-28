Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan, Ermenistan'ın mevzide bıraktığı araç ve silahların görüntülerini paylaştı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun savaş alanına terk ettiği silah ve askeri araçların görüntülerini yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüntülerin Gubadlı istikametinde kaydedildiği belirtildi.
Etiketler: Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:08
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