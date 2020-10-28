Ülkede salgından en fazla can kaybı ve en yüksek vaka sayısının gerçekleştiği Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de, yaklaşık 4 aydır devam eden sıkı yasaklar kaldırıldı.

Haziranda ikinci dalganın başlamasıyla günlük vaka sayısının 725'e kadar yükseldiği kentte, önce tek haneli rakamlara inen yeni vaka sayılarının iki gün üst üste sıfır olarak kaydedilmesi üzerine perakende sektöründeki tüm iş yerlerinin yanı sıra oteller, kafeteryalar, güzellik salonları, restoranlar ve birahaneler yeniden faaliyete başladı.

Yasaklar nedeniyle aylarca kent merkezine gidemeyen halkın doldurduğu caddeler, alışveriş merkezleri, lokantalar, parklar ve meydanlardaki hareketlilik, şehrin yeniden canlanmasına neden oldu.

Maske takma zorunluluğu devam ediyor

İstisnai durumlar dışında sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığı kentte, günde bir kereye mahsus olarak çekirdek ailenin başka bir eve ziyarete gitmesine izin verilmesi de halkın rahatlamasını sağladı.

Maske takma zorunluluğunun devam ettiği kentte, halka açık alanlarda 10 kişi bir araya gelebilecek, düğünler 10 kişinin, cenazeler ise azami 20 kişinin katılımıyla yapılabilecek.

Avustralya'da COVID-19'a yakalanan toplam 27 bin 552 kişiden, 20 bin 55'i sağlığına kavuşurken, hayatını kaybeden 907 kişiden 819'u Victoria eyaletine kayıtlı.

Öte yandan, son aylarda COVID-19'dan can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 23, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi yaşamını yitirmişti.