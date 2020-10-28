Azerbeycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan cephe hattında yerleşim yerlerine saldırdığını duyurdu.

Çatışmalar ağırlıklı olarak Ağdara, Hocavend, Füzuli, Zangilan ve Güdeli yönünde devam etti.

Azerbaycan ordusu saldırıları püskürttü. Ermenistan'ın saldırı girişimleri engellendi ve kayıp veren Ermeni askerleri geri çekildi.

Ermeni ordusu asker toplamaya çalışıyor

Ermenistan kuvvetlerine ait çok sayıda askeri araç ve mühimmat imha edildi.

Erivan yönetimi, Azerbaycan topraklarına göndermek üzere asker toplamaya devam ediyor.

Ermeni ordusu, 2 bin kişi için toplama emri vermesine rağmen bu emre sadece 300 kişi uydu.

Birçok askeri müteahhit ve polis cepheye gitmeyi reddetti.

