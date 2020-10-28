Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 16 bin 202 artarak 1 milyon 563 bin 976'ya, iyileşenlerin sayısı ise 12 bin 361 artışla 1 milyon 171 bin 301'e ulaştı.

Ülkede, virüs kaynaklı 346 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük ölüm sayısı" görüldü, toplam ölü sayısı 26 bin 935'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1'den yüzde 1'e inerken, yeni vakaların yüzde 25,4'ünde hastalık belirtileri görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte COVID-19 vakası sayısı 3 bin 670 artarak 409 bin 22'ye, ölenlerin sayısı da 75 artışla 6 bin 578'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 506 bin COVID-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 58 milyon 700 binden fazla olduğunu bildirdi.

Tedbirler sıkılaştırıldı

Rusya'da COVID-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devreye girdi.

Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri dün yasaklanmıştı.

Moskova'da 19 Ekim itibarıyla bu tür mekanlara telefon numarasıyla, QR kodunun alınmasıyla girilebiliyor.

Rusya'da ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.