Azerbaycan'a ait sivil hedeflere yapılan saldırılarda, Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ bölgesine getirilen terör örgütü PKK/YPG mensuplarının eğittiği milislerin kullanıldığı güvenlik kaynaklarınca geçtiğimiz haftalarda kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ermenistan, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar öncesinde terör örgütü PKK ile temmuz sonunda anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim verdi. Milisler, özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanıldı.

Bu arada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Ermenistan'a karşı sadece cephede karşılık veren Azerbaycan Ordusu, Ermenistan silahlı kuvvetlerini bozguna uğrattı. Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhı aracı ve füze sistemleri imha edilirken, birçok Ermeni askeri cephedeki yerlerinden savaşmadan kaçtı. Aynı zamanda yüzlerce Ermeni askeri de esir alındı.

Esir alınan Ermeni askerden PKK'lı teröristlerin Ermenistan saflarında savaştığı itirafı

Esir alınan askerlerden Albert Mikaelyan, Ermenistan'ın terör örgütüyle yaptığı kirli işbirliği itirafında dile getirdi.

Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirtti.

Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, "Kışlada, aralarında Kürt asıllı paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar." diye konuştu.

"PKK'lılar Ermenistan'ın ilk savunma hattında görevlendiriliyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

Ermenistan saflarında başka ülkelerden gelen savaşçıların olduğuna dikkati çeken Hacıyev, Suriye ve Lübnan'ın yanı sıra ABD, Kanada ve özellikle Fransa'dan Ermenilerin Ermenistan silahlı güçleri saflarına katıldığını söyledi.

"PKK'lı teröristler ilk savunma hattında görevlendiriliyor"

İlgili ülkelerden Ermenistan'ın Ermeni kökenli vatandaşlarını savaşta kullanmasını, bu kişilerin Azerbaycan ordusuna karşı savaşarak Azerbaycanlı sivilleri öldürmelerini durdurmasını isteyen Hacıyev, "Aynı zamanda PKK terör örgütünün savaşa dahil olması konusunda endişemiz var. Onlar da Ermenistan silahlı kuvvetleri saflarında yer alıyor. Esasen (PKK'lı teröristler) Ermenistan silahlı güçlerinin ilk savunma hattında görevlendiriliyor." diye konuştu.

Azerbaycan ordusu işgal edilmiş topraklarındaki ilerleyişini sürdürüyor

Öte yandan, Azerbaycan ordusu son 24 saatte çok sayıda bölgeyi Ermeni işgalinden kurtardı. Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında ulaşımı sağlayan kritik öneme sahip Laçın koridoruna da yaklaşılıyor. Gece boyu süren çatışmalarda Ermeni ordusu yine ağır darbeler aldı. Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yükseklikleri ele geçirdi.

Azerbaycan ordusu her geçen gün Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında ulaşımı sağlayan stratejik öneme sahip Laçın koridoruna daha da yaklaşıyor. İşgalden kurtarılan son bölgelerle Dağlık Karabağ ile İran sınırı tamamen Azerbaycan’ın kontrolüne geçti. Her taraftan kuşatılan, ikmal yolları kesilen Ermenistan ordusu çatışmalarda yine ağır kayıplar verdi. Azerbaycan ordusu Füzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametlerinde ilerleme sağladı,

Önemli arazi ve yükseklikler ele geçirildi. Ermenistan’ın 4 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi. Çatışmaların başladığı 27 Eylül’den bu yana çok sayıda askeri unsurunu kaybeden Ermeni ordusu, savaş teçhizatı ve erzak sıkıntısı yaşamaya başladı. Ermenistan ordusu ölen askerlerinin yerine savaşacak asker de bulamıyor. Toplu kaçışların sürdüğü Ermeni ordusunda, kaybedilen askerlerin yerine sivil halktan toplanan kişiler yerleştirilmeye çalışılıyor.