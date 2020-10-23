Anayasa Mahkemesi, iktidar ve bazı muhalefet partisi milletvekillerinin başvurusu neticesinde 1993'ten bugüne kadar fetüste ciddi kusur olması durumunda kürtaja izin veren kanunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Ülkede bugüne kadar yürürlükte olan kanundan dolayı yıllık yaklaşık 1000 kürtajın yapıldığı belirtilirken bundan böyle sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa kürtaja yasal izin verilecek.

İktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) Sözcüsü Anita Czerwinska, kararla ilgili yaptığı açıklamada, hükümetin engelli çocuk sahibi ailelere verilen desteği genişleteceğini belirtti.

Ana muhalefet partisi Civic Platform (PO) Başkanı Borys Budka ise kararı, "insanlık dışı" olarak niteleyerek Anayasa Mahkemesi üyelerinin PiS Partisi Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski'nin emri yönünde karar verdiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi binası önünde toplanan binlerce kişi kararı protesto etti.