AA 01.12.2025 22:18

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 604'e yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 604'e çıktı.

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 604'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Jakarta Globe'un haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansının (BNPB) internet sitesindeki veriler güncellendi.

Buna göre, Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 604'e yükseldi.

Kayıp yaklaşık 500 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BNPB yetkilileri, Kuzey Sumatra'daki önemli ulaşım yollarının, özellikle Güney Tapanuli, Orta Tapanuli ve Sibolga'da kapalı kaldığını, ağır hasar nedeniyle kurtarma çalışmalarının yavaşladığını söyledi.

İletişim ağlarının kısmen çalıştığını aktaran yetkililer, Kuzey Tapanuli'nin büyük ölçüde toparlandığını ancak Güney Tapanuli'deki bazı köylerin hala acil durum Starlink terminallerine bağımlı olduğunu ifade etti.

Yetkililer, Orta Tapanuli'de büyük kesintiler yaşanmaya devam ederken, Sibolga'nın şebekesinin büyük ölçüde istikrara kavuştuğunu aktardı.

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulunmuştu.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto, Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü kaydetti.

Endonezya
