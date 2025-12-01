Parçalı Bulutlu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.12.2025 22:03

Hindistan'da bazı uçak seferleri GPS sahteciliği ve navigasyon parazitlerine maruz kaldı

Hindistan'da bazı yolcu uçaklarının küresel konumlandırma sistemi (GPS) sahteciliğine ve navigasyon parazitlerine maruz kaldığı bildirdi.

Hindistan'da bazı uçak seferleri GPS sahteciliği ve navigasyon parazitlerine maruz kaldı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

India Today'in haberine göre, başkent Yeni Delhi dahil bazı havalimanlarını kullanan yolcu uçaklarının "sahte GPS tabanlı iniş prosedürlerine" maruz kaldığı saptandı.

Kalküta, Amritsar, Mumbai, Haydarabad, Bangalore ve Chennai havalimanları kalkışlı ve inişli yolcu seferlerine yönelik de GNSS parazitleri rapor edildi.

Sivil Havacılık Bakanlığı incelemesinde GPS sahteciliği ve navigasyon parazitlerine maruz kalan uçaklar, duruma karşı "acil durum prosedürleri" uyguladı.

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kablosuz İzleme Örgütüne (WMO) verilen talimatta, "sahteciliğin kaynağını belirlemek için daha fazla kaynak seferber etmesi" talep edildi.

"GPS sahteciliği", normal GPS sinyallerine benzeyecek şekilde yapılandırılan sahte sinyaller yayınlayarak "mevcut GPS alıcısını aldatma işlemi" olarak tanımlanıyor.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
Gazze'nin doğusunda İsrail dronundan açılan ateşte bir Filistinli yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:24
Derbide kazanan çıkmadı
21:55
Gazze'nin doğusunda İsrail dronundan açılan ateşte bir Filistinli yaralandı
22:18
Bakan Şimşek: Türkiye-BAE ekonomik ortaklığının yeni bir ivme kazanacağına inanıyoruz
21:34
Saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı
21:14
Konya'da yakalanan 55 dolandırıcılık şüphelisinden 26'sı tutuklandı
21:08
Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi
Muğla'da bulunan insan figürlü mezar steli korumaya alındı
Muğla'da bulunan insan figürlü mezar steli korumaya alındı
FOTO FOKUS
TRT ekranlarında anlamlı bağış
TRT ekranlarında anlamlı bağış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ