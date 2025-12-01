Parçalı Bulutlu 6.5ºC Ankara
Dünya
AA 01.12.2025 20:59

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle yarın okulların ve resmi kurumların tatil edildiği duyuruldu.

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar ve resmi kurumlar tatil edildi
[Fotograf: AA]

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran Valiliğinden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Malard, Rebat-i Kerim, Demavend, Firuzkuh ve Pardis ilçeleri dışında Tahran'da okullar ve resmi daireler için tatil ilan edildiği kaydedildi.

Buna göre, eğitimin uzaktan yapılacağı bildirildi.

Kamu kurumlarının da halk hizmeti gereklilikleri doğrultusunda yöneticilerinin onayıyla uzaktan çalışabileceği belirtildi.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 153 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

İran Hava Kirliliği
