DSÖ: İsrail'in Gazze'de sağlığa yönelik hiçbir saldırısı kabul edilemez

Zakaria ve DSÖ Sağlık Acil Durum Programı İcra Direktörü Chikwe Ihekweazu, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin "İsrail, ateşkese rağmen Gazze’de saldırılarına devam ediyor. Bu saldırıların sağlığa ve hastanelere etkileri nedir? İsrail saldırıları sahadaki çalışmalarınızı engelliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Zakaria, her bir saldırının insanların sağlık hizmetlerine erişimi üzerinde son derece ciddi etkiler yarattığını belirtti. Zakaria, "(Saldırılar) Toplumun sağlık sistemine olan güvenini de olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla hiçbir saldırı gerçekten kabul edilemez." dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sağlığa yönelik 825 saldırı kaydettiklerini söyleyen Zakaria, bu saldırılarda 1650 kişinin yaralandığını, 991 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Zakaria, "Bu, sağlık sistemi için de büyük bir kayıp." değerlendirmesinde bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise sağlık hizmetlerine yönelik 900'den fazla saldırının kayıtlara geçtiğine işaret eden Zakaria, bunun neticesinde 175 kişinin yaralandığını, 37 kişinin ise hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Zakaria, "Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana en az 1500 sağlık çalışanı öldürüldü. İhtiyaçlar çok vahim olmaya devam ettiği için sınır kapılarının limitsiz insani yardıma açık olmasını tekrar istiyoruz. Daha fazla ilaç ve personel göndermeye ve hem Gazze hem de Batı Şeria'nın sağlık sistemini desteklemeye hazırız. Ancak bunun için temel koşulların karşılanması gerekiyor, bu şu anda tam olarak sağlanmış değil." diye konuştu.

Gazze'nin sağlık sistemini yeniden inşa etme konusunda büyük bir zorlukla karşı karşıya kalacağını söyleyen Zakaria, her saldırının, sağlık sistemine olan güvenin azalmasına ve insanların sağlık hizmetlerine erişmekten korkmasına neden olduğunun altını çizdi.

Zakaria, "Sağlığı her türlü saldırıdan korumak, hastaları korumak, sağlık hizmetlerine güvenli bir şekilde erişebilmek ve failleri gerçekten sorumlu tutmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Hala içeri girmeyi bekleyen çok sayıda yardım tırımız var"

Ihekweazu ise ateşkesle birlikte bölgeye daha fazla erişim sağlayabildiklerini ancak bunun kesinlikle yeterli olmadığını kaydederek, "(İsrail'in) Saldırıları belirli bölgelerde devam etti. Hala içeri girmeyi bekleyen çok sayıda yardım tırımız var. Bazıları Gazze'ye ulaşıyor ancak nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için kesinlikle yeterli değil." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde acilen tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan 3 binden fazla çocuğun olduğunu söyleyen Ihekweazu, toplamda ise 16 binden fazla Filistinli hastanın tıbbi tahliye için beklediğini belirtti.

Ateşkesin bazı etkilerinin olduğunu ancak daha atılması gereken çok adımın olduğunu kaydeden Ihekweazu, "(Gazze'de) Kesinlikle sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları durdurmalı. Sağlık hizmetlerine tarih boyunca gösterdiğimiz ancak son birkaç yılda temelde kaybettiğimiz saygıyı geri kazandırmalıyız. (Gazze'de ateşkes sırasında) Bazı ilerlemeler kaydedildiğini kabul etmeliyim ancak normale dönmek için ihtiyacımız olandan çok uzak." dedi.