Dünya
AA 01.12.2025 20:04

DSÖ, dünya genelinde bir milyardan fazla kişinin obeziteyle yaşadığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor." dedi.

DSÖ, dünya genelinde bir milyardan fazla kişinin obeziteyle yaşadığını bildirdi

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, obezitenin, kalp hastalıkları, diyabet ile bazı kanser türlerine yol açan kronik ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu aktardı.

Ghebreyesus, obezitenin 2024'te dünya genelinde 3,7 milyon ölümle ilişkilendirildiğinin, sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "Son yıllarda, başlangıçta diyabet tedavisi için geliştirilen glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1'ler) adı verilen bir ilaç sınıfı, birçok ülkede obezite tedavisi için onaylandı. Bu yıl eylülde DSÖ, yüksek riskli gruplarda diyabet tedavisi için GLP-1'i temel ilaçlar listesine ekledi. Bugün, yetişkinlerde obeziteyi tedavi etmek için GLP-1'lerin kullanımına ilişkin yeni öneriler yayınlıyoruz. Bu yeni ilaçlar, milyonlarca kişiye umut veren güçlü bir klinik araçtır." dedi.

Obezite krizini yalnızca ilaçların çözmeyeceğine vurgu yapan Ghebreyesus, obezitenin, kapsamlı ve yaşam boyu bakım gerektiren karmaşık bir hastalık olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, obezitenin birçok sosyal, ticari ve çevresel belirleyicisi olduğuna ve mücadele için birçok alanda çaba gerektiğini bu nedenle yayımladıkları kılavuzdaki terapilerin entegrasyonla ilgili olduğunu kaydetti.

Kılavuzda, 3 terapi üzerine kurulu bütüncül bir strateji olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Birincisi, güçlü politikalarla daha sağlıklı ortamlar oluşturmak. İkincisi, tarama ve erken müdahale yoluyla yüksek risk altındaki bireyleri korumak. Üçüncüsü ise obeziteyle yaşayanlar için yaşam boyu, kişi merkezli bakıma erişimi sağlamak." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
