Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 14.03.2026 17:32

Trump: Her durumda Hürmüz Boğazı'nı yakında açacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin her ne pahasına olursa olsun en kısa sürede yeniden sağlanacağını belirterek, İran’ın kıyı şeridini hedef alacaklarını ve İran gemilerini batırmaya devam edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformundan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "Birçok ülke, Hürmüz Boğazı’nı açık tutmak için Amerika Birleşik Devletleri ile iş birliği içinde bölgeye savaş gemileri gönderecek" ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımında ABD kuvvetlerinin operasyonel baskısını artıracağını belirterek, "Amerika kıyı şeridini yerle bir edecek ve İran gemilerini denizde batırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Şartlar ne olursa olsun Hürmüz Boğazı’nın en kısa sürede "açık, güvenli ve serbest" hale getirileceğini savundu.

İran'ın askeri kapasitesinin büyük oranda etkisiz hale getirildiğini iddia eden Trump, boğazdaki kısıtlamalardan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelere seslendi. Bu ülkelerin ABD ile koordineli olarak bölgeye savaş gemileri göndermesi gerektiğini belirten Trump, çok uluslu bir güçle İran kaynaklı tehditlerin tamamen sonlandırılacağını ileri sürdü.

ETİKETLER
ABD Hürmüz Boğazı İran
Sıradaki Haber
İran'dan Dubai, Abu Dabi ve BAE'deki bazı limanlara saldırı uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
Isparta'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 24 yılda 35 milyar liradan fazla yatırım
18:11
İran'dan Dubai, Abu Dabi ve BAE'deki bazı limanlara saldırı uyarısı
16:45
Barış Boyun davasında 11 sanığa yakalama kararı
16:16
Devlet Bahçeli'den tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için taziye mesajı
16:11
ABD'nin İran'ın Hark Adası'na saldırısında asker ve sivil can kaybı yok
16:08
Ömer Çelik: İHA/SİHA kabiliyetlerimizi geliştirmemiz beka meselesidir
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ