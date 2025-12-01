Parçalı Bulutlu 6.5ºC Ankara
Dünya
AA 01.12.2025 21:48

Gazze'nin doğusunda İsrail dronundan açılan ateşte bir Filistinli yaralandı

Katil İsrail ordusunun, Gazze kentinde işgal altında tuttuğu "Sarı Hattın" dışında kalan bölgede ateşkese rağmen düzenlediği dron saldırısında Filistinli bir kadın yaralandı.

Gazze'nin doğusunda İsrail dronundan açılan ateşte bir Filistinli yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesi’ne ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan Filistinli bir kadın kent merkezindeki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne nakledildi.

Saldırı, Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese göre İsrail ordusunun çekilmesi gereken "Sarı Hattın" dışında kalan bölgeye düzenlendi.

Tuffah Mahallesi’ndeki evlere dronlarla ateş açan İsrail ordusu, bombalar attığı bölgeyi topçu atışlarıyla da hedef aldı.

İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlali sürdürüyor.

Gazze Hükümeti Medya Ofisine göre İsrail güçlerinin 10 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği yaklaşık 591 ihlal sonucu 357’den fazla Filistinli öldü, 903 Filistinli yaralandı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
