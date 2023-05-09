Endonezya ve Singapur, ASEAN yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı

Benar News'in haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, şiddetin Endonezya'yı, Myanmar'a barış getirme çabalarından caydıramayacağını söyledi.

Myanmar'daki durumu "karmaşık" olarak nitelendiren Widodo, saldırının "ASEAN ve Endonezya'nın şiddete son verilmesi çağrısındaki kararlılığını azaltmayacağını" ifade etti.

Widodo, "Şiddeti durdurun. Bu kimseye fayda sağlamayacağı gibi sadece sivillere zarar verir. Birlikte diyalog başlatalım." dedi.

Singapur Dışişleri Bakanlığı da iki büyükelçilik çalışanının konvoyda olduğunu ve yaralanmadan Yangon'a döndüğünü doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırıyı kınıyoruz. İhtiyaç sahiplerine gerekli yardımın sağlanabilmesi için can güvenliğinin sağlanması kritik önem taşıyor. Myanmar halkının çıkarları doğrultusunda barışçıl bir çözümü kolaylaştırabilecek tek şey Myanmar'daki tüm kilit paydaşlar arasındaki yapıcı bir diyalog sağlanmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Myanmar'daki yerinden edilmiş kişilere insani yardım götüren ASEAN konvoyu dün saldırıya uğramıştı. Konvoyda, ASEAN İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi ile Endonezya ve Singapur büyükelçiliklerinden delegelerin de bulunduğu kaydedilmişti.

Silahlı kişilerin Shan eyaletinde konvoya ateş açtığı ve konvoya eşlik eden güvenlik ekibinin ateşe karşılık verdiği olayda, bir güvenlik aracının hasar gördüğü, kimsenin yaralanmadığı bildirilmişti.