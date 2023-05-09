Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.05.2023 14:15

Endonezya ve Singapur, ASEAN yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı

Endonezya ve Singapur, Myanmar'ın Shan eyaletinde yerinden edilmiş kişilere insani yardım götüren Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı.

Endonezya ve Singapur, ASEAN yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı
[Fotograf: Reuters]

Benar News'in haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, şiddetin Endonezya'yı, Myanmar'a barış getirme çabalarından caydıramayacağını söyledi.

Myanmar'daki durumu "karmaşık" olarak nitelendiren Widodo, saldırının "ASEAN ve Endonezya'nın şiddete son verilmesi çağrısındaki kararlılığını azaltmayacağını" ifade etti.

Widodo, "Şiddeti durdurun. Bu kimseye fayda sağlamayacağı gibi sadece sivillere zarar verir. Birlikte diyalog başlatalım." dedi.

Singapur Dışişleri Bakanlığı da iki büyükelçilik çalışanının konvoyda olduğunu ve yaralanmadan Yangon'a döndüğünü doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırıyı kınıyoruz. İhtiyaç sahiplerine gerekli yardımın sağlanabilmesi için can güvenliğinin sağlanması kritik önem taşıyor. Myanmar halkının çıkarları doğrultusunda barışçıl bir çözümü kolaylaştırabilecek tek şey Myanmar'daki tüm kilit paydaşlar arasındaki yapıcı bir diyalog sağlanmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Myanmar'daki yerinden edilmiş kişilere insani yardım götüren ASEAN konvoyu dün saldırıya uğramıştı. Konvoyda, ASEAN İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi ile Endonezya ve Singapur büyükelçiliklerinden delegelerin de bulunduğu kaydedilmişti.

Silahlı kişilerin Shan eyaletinde konvoya ateş açtığı ve konvoya eşlik eden güvenlik ekibinin ateşe karşılık verdiği olayda, bir güvenlik aracının hasar gördüğü, kimsenin yaralanmadığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Endonezya Myanmar
Sıradaki Haber
Kuzey Kore lideri Kim, Zafer Günü dolayısıyla Putin'e mesaj gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile 14 Mayıs'ta Brüksel'de görüşecek
14:53
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı
14:53
Tahıl koridoru toplantısı 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak
14:52
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 50 binden fazla Güney Sudanlı ülkesine döndü
14:52
Muharrem İnce: Atılmadık iftira kalmadı
14:46
Kırklareli’nde silahlı kavgada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Türkiye’nin 2 dev eseri buluştu
Türkiye’nin 2 dev eseri buluştu
FOTO FOKUS
Kız Kulesi açılışına geri sayım: 11 Mayıs akşamı açılacak
Kız Kulesi açılışına geri sayım: 11 Mayıs akşamı açılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ