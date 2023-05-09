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Dünya
AA 09.05.2023 13:31

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Gazze'ye yönelik işlediği korkunç suçu kınıyoruz

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgal altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Gazze'ye yönelik işlediği korkunç suçu kınıyoruz
[Fotograf: AA]

İİT, İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 20 Filistinlinin yaralandığı hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İşgalci güç İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'nde işlediği korkunç suçu en sert şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, söz konusu katliamın, İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını açıkça ihlal ettiği, Filistin halkına yönelik acımasız askeri saldırısının bir uzantısı olduğu kaydedildi.

İİT, bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit eden suçların, saldırıların ve organize terörün devam etmesinin sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun Filistin halkına uluslararası koruma sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkati çeken İİT, Filistin halkına, topraklarına ve kutsal değerlerine karşı işlediği tüm suç ve ihlallerden dolayı İsrail'den hesap sorulması çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze saldırısında 13 kişi öldü

İsrail ordusu tarafından sabaha karşı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

Bunun yanı sıra İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 12 Filistinli gerçek mermiyle, 3 kişi de kauçuk kaplı mermiyle yaralanmıştı.

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