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Dünya
AA 09.05.2023 13:27

Kuzey Kore ve Çin'den ilişkileri güçlendirme sözü

Kuzey Kore ve Çin dostane ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Kuzey Kore ve Çin'den ilişkileri güçlendirme sözü
[Fotograf: AFP]

Yonhap’ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’nin Çin'in yeni Pyongyang Büyükelçisi Vang Yacün'ü kabul ettiği görüşme sıcak bir havada geçti.

Görüşmede, Bakan Choe ve Büyükelçi Yacün, iki ülkenin "tarihi ve dostane ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda kararlılıklarını" dile getirdi.

Vang Yacün, Kuzey Kore'deki resmi görevine nisanda başlamıştı.

Şubat 2021’de Çin’in Pyongyang Büyükelçisi olarak atanan Yacün, Kovid-19 kaynaklı sınır kısıtlamaları nedeniyle 2 yıl sonra göreve başlamıştı.

Çin, füze denemeleri ve nükleer programı nedeniyle uluslararası yaptırımlara maruz kalan Kuzey Kore'nin bölgedeki geleneksel ve ekonomik müttefiki konumunda bulunuyor.

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