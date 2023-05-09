DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda ölenlerin sayısının 604'e yükseldiğini açıkladı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Paul Dillon, Sudan'daki çatışmalar sırasında 700 bin kişinin yerinden edildiğini ifade etti.

Dillon, geçen hafta bu sayının 340 bin civarında olduğunu anımsattı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 700 bin çocuk açlık riskiyle karşı karşıya

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke de Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşanan açlık kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Laerke, BM ve ortaklarının çocuklar arasında akut yetersiz beslenmeyi önlemek ve insanların yaşadığı gıda sıkıntısını gidermeye yardımcı olmak için 396 milyon dolar tutarında yardım çağrısı başlattığını söyledi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde, geçen yıl haziran ile ağustos arasında, 4,3 milyon kişinin şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Laerke, "Çocuklarda yetersiz beslenmenin artması bekleniyor ve yaklaşık 700 bin çocuk ciddi derecede zayıflık riskiyle karşı karşıya. Eğer daha fazla fon gelmezse insani yardım kuruluşları bu risk altındaki 300 bin kişiye ulaşabilecek." dedi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.