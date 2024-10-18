Elon Musk, Trump'a destek için ilk kez tek başına miting düzenledi

Musk, Philadelphia'daki okulun konferans salonunda düzenlediği mitingde katılımcılara kayıt yaptırarak erken oy kullanma çağrısında bulundu.

Trump ile Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris arasında çekişmeli bir yarışın beklendiği salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da Cumhuriyetçi adaya destek için düzenlenen mitinge ilk kez yalnız katılan Musk, kısa bir konuşmanın ardından katılımcıların sorularına cevap verdi.

Musk, konuşmasında ABD Anayasası'nın üstünlüğüne vurgu yaparak, "Bu anayasa, kelimenin tam anlamıyla ABD'yi bugünkü haline getiren temel değerler bütünüdür. Buna karşı olan herkes ise ABD karşıtıdır ve onların canı cehenneme." dedi.

Mitinge katılanlara ailelerini ve dostlarını oy kullanmak için kayıt yaptırmaya teşvik etmeleri konusunda çağrı yapan Musk, "Daha önce siyasi olarak aktif değildim ancak şu anda politik olarak aktifim çünkü Amerika'nın geleceğinin ve medeniyetin geleceğinin tehlikede olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Musk'ın düzenlediği miting, kendisine ait X sosyal medya platformunda da canlı paylaşıldı.

Elon Musk, daha önce 5 Ekim'de Trump'ın mitingine katılarak Cumhuriyetçi adaya destek vermişti