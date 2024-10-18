Kuzey Kore lideri Kim, askerlerden Güney Kore'yi "düşman devlet" olarak görmelerini istedi

Kuzey Kore'de ordu karargâhını ziyaret eden Kim, askerlere Güney Kore'e karşı herhangi bir güç kullanımının "Yurttaşlara değil, düşman ülkeye karşı meşru bir misilleme eylemi" olduğunu belirtti.

Kim, Kuzey Kore'yi Güney Kore ile birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlatmasının süregelen "kötü" ilişkilerini kesme kararlılığını gösterdiğini kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim, olayın, Kuzey Kore'nin egemenliğinin ihlal edilmesi halinde birliklerinin "düşman bir ülke" olan Güney Kore'ye karşı güç kullanmaktan çekinmeyeceğinin de bir ilanı olduğunu söyledi.

Kuzey Kore, dün ülkenin anayasasında yapılan değişiklikle Güney Kore'nin "düşman devlet" olarak tanımlandığını ilan etmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 15 Ekim'de iki Kore'yi birbirine bağlayan Gyeongui ve Donghae yollarının bir kısmını patlattığı açıklamıştı.