UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, hiç bu kadar saldırı ve baskı altında olmadıklarını bildirdi

Lazzarini, Almanya’nın başkenti Berlin’de, UNRWA’nın Suriye, Ürdün, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'de bulunduğunu ve faaliyet gösterdikleri bölgelerinin üçünün krizde olduğunu belirtti.

Buralarda ihtiyaçların hiç bu kadar önemli olmadığını ifade eden Lazzarini, “Ancak aynı zamanda hiç bu kadar saldırı ve baskı altında olmamıştık. Şimdi UNRWA Gazze'den ayrılırsa bu bizim şu anki hayat kurtarma çabalarımızı etkileyecektir.” dedi.

Lazzarini, böyle bir durumun işleyen bir yönetim ve hükümetin yokluğunda okula geri dönme ihtimali olmayan bütün bir neslin feda edilmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu.

BM’ye üye devletlerin, İsrail'in ve çatışmanın diğer taraflarının uluslararası askeri hukuka uygun davranmalarını sağlamanın yollarını araması gerektiğini aktaran Lazzarini, “Şu an için gördüğümüz şey kırmızı çizginin olmadığıdır. Uluslararası insan hakları hukukunun sürekli ve bariz bir şekilde göz ardı edildiğini gördük.” dile konuştu.

Bu duruma ne kadar müsaade edilirse Cenevre Sözleşmesi’nin ve uluslararası insan haklarının o kadar önemsiz hale gelebileceğini vurgulayan Lazzarini, şunları kaydetti:

“Eğer durum böyle olursa gelecekte İkinci Dünya Savaşı'ndan miras aldığımız kolektif enstrümanımızı daha da zayıflatabilir. Dolayısıyla bunun uygulanmasını sağlamak için acil bir ihtiyaç var. Peki nasıl? Üye devletlerin bunu nasıl yapacaklarını daha iyi bilmeleri gerektiğini düşünüyorum.”

Lazzarini, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'nin çorak bir arazi, yaşanmaz bir hale geldiğini belirterek, “Nüfusun yüzde 90'ı toprakların yüzde 10'unda yaşıyor. Her gün ölümlerden, hastalıklardan, açlıktan, Gazze Şeridi'nde insan eliyle yaratılan açlıktan kaçınmak için mücadele ediyoruz.” dedi.

"Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanacağına dair korku var"

Gazze’deki 18 yaşın altındaki 1 milyon çocuktan 600 bininin okula gidemediğini ifade eden Lazzarini, “Üye devletlere ve ortaklarımıza, daha fazla nefret ve kızgınlık tohumlarının ekilmemesi için onları yeniden öğrenim ortamına döndürmenin öncelik olması gerektiğini söylüyorum.” ifadesini kullandı.

"Eğitimin Filistinlilerin elinden hiçbir zaman alınmamış tek şey olduğunu" aktaran Lazzarini, şöyle devam etti:

“Gelecekte barış ve istikrarı teşvik etmek istiyorsak bunu gerçekten eğitimle yapabiliriz. Şimdi de Batı Şeria'da sessiz bir savaş yaşandığına dikkati çekiyorum. Bu yıl içinde de hiç bu kadar çok insanın öldürüldüğünü görmemiştik. Filistinli silahlı gruplar ile İsrailliler arasındaki çatışmalar giderek daha şiddetli bir hal alıyor. Ayrıca eylemlerinden kimsenin sorumlu tutulmadığı yerleşimcilerin saldırganlığı da söz konusu."

Lazzarini, mülteci kamplarına yapılan müdahalenin giderek daha fazla kamu altyapısını tahrip ettiğini ve halka toplu ceza uygulandığını belirterek, “Şu anda Lübnan'daki durum hakkında da çok endişeliyim. Beyrut'tan yeni döndüm. Herkes nefesini tutmuş durumda. Üç hafta içinde olağanüstü sayıda göç gördük. Lübnan'ın güneyi boşaltıldı. 1,2 milyon insan yollara düştü ve halk arasında Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da da tekrarlanacağına dair bir korku var.” şeklinde konuştu.