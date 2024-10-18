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Dünya
AA 18.10.2024 11:15

ABD'de seçim harcamalarının rekor kırması bekleniyor

ABD'de seçim harcamalarının toplamda en az 15,9 milyar dolara ulaşması ve 2024 seçimlerinin bu zamana kadarki en maliyetli seçim olması bekleniyor.

ABD'de seçim harcamalarının rekor kırması bekleniyor

Tüm dünyanın beklediği ABD başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı.

Başkan adayları arasındaki rekabet artarken, 5 Kasım'da sandık başına gidecek Amerikalılar ülkenin yeni liderini belirleyecek.

Seçim kampanyaları kapsamında yapılan çalışmalar yoğunlaşırken, buna yönelik harcamaların tutarı da milyarlarca doları bulacak.

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Elon Musk'tan Trump'ın seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağış

Bu yılki seçim harcamaları 2020'yi geçecek

Siyasetteki para akışını ve bunun seçimler ile politikalar üzerindeki etkisini takip eden araştırma grubu OpenSecrets verilerinden derlenen bilgilere göre, seçim harcamalarının toplamda en az 15,9 milyar doları bulması bekleniyor.

Söz konusu harcama tutarıyla 2024 seçimlerinin bu zamana kadarki en maliyetli seçim olacağı tahmin ediliyor.

Bu yılki harcama tutarının, 2020 seçimlerindeki 15,1 milyar dolarlık rekor harcama tutarını da geride bırakacağı öngörülüyor.

ABD'de 2016'daki seçimlerin toplam maliyetinin 6,5 milyar dolar, 2012'deki seçimlerin 6,3 milyar dolar, 2008'deki seçimlerin 5,3 milyar dolar, 2004'teki seçimlerin 4,2 milyar dolar ve 2000'deki seçimlerin 3,1 milyar dolar olduğu kayıtlarda yer alıyor.

Adayların komitelerinden bağımsız olarak yapılan siyasi harcamalar 2,6 milyar dolara ulaştı

Çoğunluğunu süper Siyasi Eylem Komitelerinin (PACs) oluşturduğu dış grupların, 7 Ekim itibarıyla, 2024 seçimleri için yaklaşık 2,6 milyar dolar harcadığı belirtiliyor.

Mevcut harcama eğilimlerinin devam etmesi halinde bu seçimlerde toplam dış harcamanın 5 milyar doları aşacağı öngörülüyor.

ABD siyasetinde, dış harcama, adayların komitelerinden bağımsız olarak, onlarla koordineli olmayan gruplar veya bireyler tarafından yapılan siyasi harcamaları ifade ediyor. Bu gruplar geleneksel parti komitelerinden daha tartışmalı olan süper Siyasi Eylem Komitelerine ve "kara para" kuruluşlarına kadar uzanıyor.

Dış harcamalarda Cumhuriyetçiler Demokratlara karşı avantajlı

Dış harcamalarda bu zaman kadar Cumhuriyetçiler avantajlı konumda bulunuyor. Dış gruplara en çok bağış yapan 5 mega donörün hepsi Cumhuriyetçileri destekliyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasına destek veren süper Siyasi Eylem Komitesi "Make America Great Again" yaptığı 239 milyon dolarlık harcamayla dış harcamalarda başı çekiyor.

Demokratların adayı Kamala Harris'i destekleyen Siyasi Eylem Komitesi "Future Forward"ın ise 212 milyon dolardan fazla harcama yaptığı kaydediliyor.

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