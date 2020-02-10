Dünyanın en fazla suç işlenen ülkelerinden El Salvador'da, güvenlik bütçesi siyasi krize yol açtı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, güvenlik bütçesini artırmayı teklif etti. 109 milyon dolar kredi talebinde bulundu.

Muhalefetin kontrolündeki meclise sunduğu yasa teklifi için, 1 hafta süre tanıdı.

Ancak Bukele beklediği sonucu alamadı. Süre sonlandı, meclis adım atmadı.

Devlet Başkanı da ağır silahla donatılmış polis ve askerler ile birlikte meclisi bastı.

Genelkurmay Başkanı ve Emniyet Genel Müdürü de Bukele'den yana tavır aldı.

Özel kuvvetlere mensup bir grup asker Devlet Başkanı'nın talimatıyla Genel Kurul salonuna girdi.

Bukele daha sonra, meclisin önünde kendisini bekleyen destekçilerine seslendi.

Sunduğu planın onaylanmaması durumunda pazar günü yeniden meclis çevresinde toplanma çağrısı yaptı.

Muhalif siyasetçiler, silahlı güçlerin meclise girmesinin, benzeri görülmemiş bir tehdit olduğunu öne sürdü.

Filistin kökenli bir aileden gelen, ülkenin ilk Müslüman Devlet Başkanı Nayib Bukele, geçen yıl 24 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanarak iktidara geldi.

