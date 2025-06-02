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Dünya
The Guardian 02.06.2025 07:56

Egzersiz, kanserin geri dönmesini önlemede “ilaçlardan daha etkili” olabilir

ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada ve Avustralya'da yüzlerce hastanın katılımıyla gerçekleştirilen öncü bir araştırmaya göre, tedavi sonrası düzenli egzersiz yapmak kanserin geri dönmesini önlemede ilaçlardan daha etkili olabilir.

Egzersiz, kanserin geri dönmesini önlemede “ilaçlardan daha etkili” olabilir

Chicago’daki Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) toplantısında sunulan ve New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, egzersizin ölüm riskini yüzde 37, yeni ya da tekrarlayan tümör riskini ise yüzde 28 oranında azalttığı belirtildi.

Dünya genelinde sağlık politikalarını değiştirebilir

Kolon kanseri hastaları üzerinde 14 yıl boyunca yürütülen araştırmaya göre, tedavi sonrasında kişiye özel bir egzersiz programına katılan hastaların hayatta kalma oranları anlamlı şekilde yükseldi.

Program kapsamında hastalar, kişisel antrenör ya da sağlık koçu eşliğinde, haftada üç ila dört kez 45-60 dakikalık yürüyüş ya da benzeri fiziksel aktivitelere yönlendirildi.

ASCO Medikal Direktörü Dr. Julie Gralow, çalışmaya dair yaptığı değerlendirmede, “Bu sonuçlar birçok ilaca göre çok daha etkili ve yan etkisiz bir alternatif sunduğunu gösteriyor. Egzersiz, kelimenin tam anlamıyla ‘ilaçtan daha iyi’” ifadelerini kullandı.

Hastaların yaşam süresi ve kalitesi artıyor

Araştırmada, 889 kolon kanseri hastası iki gruba ayrıldı: Biri yalnızca sağlıklı yaşam bilgileri içeren bir broşür alırken, diğer grup üç yıl boyunca bir egzersiz programına dahil edildi.

Beş yılın sonunda egzersiz yapan grubun tekrarlayan ya da yeni kanser geliştirme riski yüzde 28 daha düşük çıktı. Sekiz yıl sonra ise ölüm riski yüzde 37 daha azdı.

Araştırmanın başyazarı, Kanada’daki Queen’s Üniversitesi’nden Dr. Christopher Booth, “Hastalarımız tedavi sonrası bize hep şunu sorar: ‘Başka ne yapabilirim?’ Artık bu soruya kesin bir yanıtımız var: Egzersiz” dedi.

Diğer kanser türlerinde de etkili olabilir

Araştırma doğrudan kolon kanseri üzerine odaklanmış olsa da uzmanlar, benzer faydaların diğer kanser türleri için de geçerli olabileceğine dikkat çekiyor. Yale Üniversitesi’nden Dr. Pamela Kunz, “Bu düzeyde etkisi olan bir müdahalenin yaygınlaştırılması artık kaçınılmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlardan uyarı: Her hasta için uygun olmayabilir

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis ise “Bu çığır açıcı bulgular, ameliyat ve tedavi sonrası kişiye özel egzersiz planlarının hayat kurtarıcı olabileceğini gösteriyor” dedi ancak egzersizin her hasta için uygun olmayabileceğini hatırlatarak mutlaka doktora danışılması gerektiğini vurguladı.

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Egzersiz Kanser Araştırma Bilimsel Araştırma İlaç
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