British Airways'te skandal: Kabin memuru uçuşta uyuşturucu kullandı

Olayı kamuoyuna duyuran The Sun gazetesi, söz konusu kabin görevlisinin Airbus A380 tipi çift katlı uçakta business class bölümünde yemek servisi yapmakla görevli olduğunu, ancak bir süre ortadan kaybolduğunu yazdı.

Yapılan aramada, kabin amiri memuru business class tuvaletinde çıplak halde dans ederken buldu.

Diğer personelin, meslektaşlarını birinci sınıf yolculara ayrılan yedek pijamalarla giydirdiği ve daha sonra onu birinci sınıfta bir koltuğa bağladığı belirtildi.

Memur uçuşun kalan 10 buçuk saatlik kısmını bu koltukta geçirdi.

Polis soruşturma başlattı

Olayla ilgili açıklama yapan İngiltere Metropolitan Polisi, 41 yaşındaki bir erkeğin "göreve uygun olmayan durumda olmak" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Kabin ekibinin, yolculuk sırasında adamın sağlık durumu konusunda endişe duyması üzerine saat 09.30 sularında polise bilgi verildiği açıklandı.

Uçak indikten sonra şüpheli hastaneye kaldırıldı, burada yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. Zanlı daha sonra serbest bırakıldı ancak polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

British Airways ise olayın polisin yetki alanında olduğunu ve yorum yapamayacaklarını açıkladı.