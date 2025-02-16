Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta daha ara verildi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.

Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu 4 adada, geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.

Uzmanlar durum değerlendirmesi yaptı

Öte yandan, Sismik Tehlikeyi Değerlendirme ve Sismik Riski Azaltma Daimi Bilimsel Heyeti ile Yunanistan Volkanik Arkının Daimi İzleme Heyeti, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas'ın da katıldığı toplantıda elde olan veriler ışığında durum değerlendirmesi yapıldı.

Bölgede 26 Ocak'tan bu yana 18 bin 400'den fazla deprem meydana geldi.

Toplantıda uzmanların mutabık olduğu görüşe göre, Santorini ve Yamurgi adaları arasında 1 Şubat'tan bu yana, büyüklüğü 3 ila 5,3 olan yaklaşık 1300 deprem oldu. Bölgede son dönemde yaşanan sismik hareketlilikte göreceli de olsa bir azalma saptandı.

Uzmanlara göre, Yamurgi ve Santorini adaları arasında kalan bölgedeki sismik hareketlilik kuzeydoğu-güneybatı istikametindeki deniz altı faylarından kaynaklanıyor. Mevcut verilere göre, bu hareketlilik tektonik ve derin magmatizma ile ilişkili görülüyor.

Heyetler 19 Şubat'ta tekrar toplanacak

Santorini Kalderası içindeki sismik hareketlilik aynı seviyede devam ederken, Santorini bölgesinde artan bir zemin deformasyonu izleniyor.

Şu ana dek yapılan denetimlerde bölgedeki binalar ise sismik yüke karşı iyi bir dayanıklılık gösteriyor.

Buna rağmen kapalı alanlarda kalabalık toplantılardan kaçınılması yönünde uyarıda bulunan uzmanlar, metruk yapılardan da uzak durulmasını istedi.

Santorini Adası'ndaki Amudiu, Armenis, Korfu ve Eski Liman sahil şeritlerinde bulunulmasının sakıncalı olacağını belirten uzmanlar vatandaşlara, havuzların boşaltılması, heyelan riskine karşı güvenli yolların kullanılması, deprem durumunda sahillerden derhal uzaklaşılması tavsiyelerinde bulundu.

Heyetler, 19 Şubat'ta tekrar toplanarak durum değerlendirmesinde bulunacak.